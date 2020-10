La Fiesta de la Virgen del Pilar concitó interés en la comunidad (Video)

17 octubre, 2020 Leido: 199

Con una programación acorde a los tiempos de pandemia, se desarrolló este sábado, una nueva edición de la Fiesta a la Virgen del Pilar, Patrona de la Hispanidad, en su sexta edición, organizada por el Club Español y el Viceconsulado de España en Tres Arroyos.



La celebración central fue virtual, y pudo seguirse en vivo por la señal de FM Ilusiones 95.3 y las redes de Facebook e Instagram del Club Español de Tres Arroyos.

A mediodía, hubo diversas propuestas gastronómicas, bajo el sistema de take away, con platos típicos, en tanto desde las 15:30 se celebró una Misa a cargo del padre Julio Do Nascimento Rodrigues, del Instituto Jesús Adolescente.

Seguidamente, a las 17:15, se realizó una caravana automovilística portando la imagen de la Virgen, recorriendo el circuito turístico,

como el Barrio Leonés, el Colegio Jesus Adolescente, La Plaza España y la Clínica Hispano, pasando también por las Parroquias de Virgen de Lujan y Virgen del Carmen de nuestra ciudad. Una importante cantidad de automóviles acompañaron la procesión.

La comisión directiva del Club Español agradece la difusión de los medios locales radiales y gráficos, el acompañamiento de todos los tresarroyenses en esta sexta edición de la celebración a la virgen patrona de la hispanidad.

Volver