La Fiesta del Trigo no originó erogaciones de las arcas municipales

17 marzo, 2021 Leido: 54

Hoy el presidente de la Fiesta Provincial del Trigo, Francisco Santarén, dará una conferencia de prensa en horas de la mañana, oportunidad en que junto a otros colaboradores del evento, hará un balance de la experiencia de un acontecimiento que fue virtual, dado el presente que vivimos, y sin antecedentes en la materia.

El informe girará en torno también a lo económico. Santarén anunciará que la Municipalidad no tuvo que sacar un solo peso de sus arcas para hacer frente a los costos de producción del acontecimiento, premios etc etc dado que pudo afrontarse todo con el aporte de cooperativas y empresas privadas que año a año se suman al acontecimiento.

El presidente honorario, Carlos Sánchez, el intendente, no estará presente, dado que a primera hora viajará a Buenos Aires a realizar trámites propios de la gestión. (ver información aparte)

