La Fiesta del Turismo Rural en su segunda edición engalana Bellocq

11 septiembre, 2025

Este fin de semana se desarrollará en San Francisco de Bellocq la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural, y con tal motivo visitaron LU 24 el delegado municipal Fabián Taboada, junto a Fabián González y Karina Sierra, integrantes de la organización del evento.

San Francisco de Bellocq se prepara para celebrar la segunda edición de la Fiesta del Turismo Rural, un evento que sus organizadores definen como “mucho más que una fiesta”, porque combina capacitación, espectáculos y propuestas gastronómicas y artesanales.

Formación y turismo

El sábado, la jornada comenzará a las 9 con el acto inaugural junto al intendente y autoridades de turismo. Durante todo el día se desarrollarán charlas académicas y talleres orientados a emprendedores, estudiantes y docentes, con la presencia de especialistas de la Universidad Nacional del Sur, del INTA y de la UBA, además de experiencias compartidas por localidades vecinas como Gonzáles Chaves, Necochea, Pringles y Dorrego.

A la tarde, se sumarán las mesas de trabajo de Impulsa Tres Arroyos, con herramientas de capacitación en emprendedurismo y producción sustentable. La jornada cerrará con una propuesta innovadora: un espectáculo de astroturismo, aprovechando el cielo estrellado como recurso turístico, seguido por una peña folclórica con artistas como El Caldén, Pancho Santarén, Noelia Cuevas, Karen Montes de Oca, Grupo Horizonte, Rubén García y el cierre de Los Etchemendi.

Religión, tradición y espectáculos

El domingo, la fiesta abrirá con misa y procesión, integrando el turismo religioso. Luego, en el predio ferial, se podrá disfrutar de carros gastronómicos, fogones, artesanos y emprendedores locales.

La música comenzará con el ballet local Once al Alba, seguido por Arullo Folk, Juego de Damas, El Otro Pez de Orense, Pancho Santarén (formato banda), Facón y el gran cierre con Los del Fuego, previsto para las 17 horas.

Accesibilidad y participación

Uno de los aspectos distintivos del evento es su perfil accesible: contará con sanitarios adaptados, estacionamientos especiales, señalética inclusiva y un espacio de silencio para personas dentro del espectro autista o con sensibilidad a ruidos.

Toda la programación es gratuita, aunque la organización ofrece un bono de colaboración de 10.000 pesos que sorteará un premio de 1.200.000 pesos al cierre de la fiesta. Para adquirirlo, comunicarse al 2983-464534.

Orgullo local

“Queremos poner a Bellocq en el mapa y demostrar que el turismo rural no tiene estacionalidad. Es una oportunidad para generar movimiento durante todo el año”, destacó Karina Sierra.

Fabián González, por su parte, subrayó la importancia de la futura Ley de Turismo Rural de la provincia, que ya tiene media sanción, como herramienta para regularizar y fortalecer a los pequeños y medianos emprendedores del sector.

Con propuestas para toda la familia, música, gastronomía y capacitación, Bellocq se prepara para recibir a la región en dos días que prometen ser una verdadera fiesta.

