“La fiesta más linda del mundo” se vivió en Claromecó, afirmó Chiquette
Una verdadera multitud se reunió este fin de semana para vivir una noche inolvidable que, según destacó Bruno Chiquette, se transformó en “la fiesta más linda del mundo” .
El evento, realizado en el predio de la pista de motos, convocó a jóvenes, familias y público de distintas edades que disfrutaron de una propuesta pensada para todos, con música, múltiples espacios de baile y un despliegue técnico y artístico de primer nivel.
En ese marco, Chiquette subrayó que la celebración correspondió a BRESH, una fiesta reconocida a nivel internacional, y remarcó la importancia que tuvo para la ciudad poder recibir una marca de estas características.
“Pudimos cumplir con innumerables exigencias de seguridad y de estética que la productora demandaba para poder llevar adelante el evento, lo que habla del nivel de profesionalismo y del trabajo previo que realizamos”, afirmó.
“Fue una noche soñada, con la gente disfrutando, con alegría y con un clima de respeto que nos llena de orgullo. Claromecó volvió a demostrar que puede ser sede de eventos grandes, bien organizados y seguros”, expresó Chiquette.
Desde la organización remarcaron especialmente el importante operativo de seguridad y prevención, que incluyó la presencia de ambulancias, médicos, personal de enfermería, bomberos y equipos de prevención, cumpliendo con todas las medidas anti siniestrales y los protocolos establecidos.
Además, se destacó que hubo un trabajo coordinado en materia de seguridad junto a la Secretaría de Seguridad del municipio, y un trabajo articulado con la Dirección de Turismo, ya que se trató de un evento de gran relevancia que posicionó a Claromecó en la cartelera nacional e internacional.
En el mismo sentido, también se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Políticas para la Juventud, incorporando puntos de hidratación y una política de cuidado y prevención especialmente orientada a los y las jóvenes, con acciones de acompañamiento durante toda la jornada.
Asimismo, se remarcó el trabajo conjunto entre el sector privado y las distintas áreas municipales, que permitió llevar adelante un evento ordenado, cuidado y sin incidentes, garantizando tranquilidad tanto para el público como para las familias.
“Este tipo de fiestas son posibles gracias a un enorme equipo de trabajo y al acompañamiento de las autoridades, que entienden la importancia de generar espacios habilitados y seguros para la nocturnidad y para el turismo”, señaló.
Finalmente, Chiquette agradeció a todos los que hicieron posible el evento y cerró con un mensaje claro:
“Gracias a quienes nos apoyan para seguir trabajando y generando propuestas para la nocturnidad del distrito”, dijo Chiquette.