“La fiesta más linda del mundo” se vivió en Claromecó, afirmó Chiquette

1 febrero, 2026 0

Una verdadera multitud se reunió este fin de semana para vivir una noche inolvidable que, según destacó Bruno Chiquette, se transformó en “la fiesta más linda del mundo” .

El evento, realizado en el predio de la pista de motos, convocó a jóvenes, familias y público de distintas edades que disfrutaron de una propuesta pensada para todos, con música, múltiples espacios de baile y un despliegue técnico y artístico de primer nivel.

En ese marco, Chiquette subrayó que la celebración correspondió a BRESH, una fiesta reconocida a nivel internacional, y remarcó la importancia que tuvo para la ciudad poder recibir una marca de estas características.

“Pudimos cumplir con innumerables exigencias de seguridad y de estética que la productora demandaba para poder llevar adelante el evento, lo que habla del nivel de profesionalismo y del trabajo previo que realizamos”, afirmó.

“Fue una noche soñada, con la gente disfrutando, con alegría y con un clima de respeto que nos llena de orgullo. Claromecó volvió a demostrar que puede ser sede de eventos grandes, bien organizados y seguros”, expresó Chiquette.

Desde la organización remarcaron especialmente el importante operativo de seguridad y prevención, que incluyó la presencia de ambulancias, médicos, personal de enfermería, bomberos y equipos de prevención, cumpliendo con todas las medidas anti siniestrales y los protocolos establecidos.

Además, se destacó que hubo un trabajo coordinado en materia de seguridad junto a la Secretaría de Seguridad del municipio, y un trabajo articulado con la Dirección de Turismo, ya que se trató de un evento de gran relevancia que posicionó a Claromecó en la cartelera nacional e internacional.

En el mismo sentido, también se trabajó de manera conjunta con la Dirección de Políticas para la Juventud, incorporando puntos de hidratación y una política de cuidado y prevención especialmente orientada a los y las jóvenes, con acciones de acompañamiento durante toda la jornada.

Asimismo, se remarcó el trabajo conjunto entre el sector privado y las distintas áreas municipales, que permitió llevar adelante un evento ordenado, cuidado y sin incidentes, garantizando tranquilidad tanto para el público como para las familias.

“Este tipo de fiestas son posibles gracias a un enorme equipo de trabajo y al acompañamiento de las autoridades, que entienden la importancia de generar espacios habilitados y seguros para la nocturnidad y para el turismo”, señaló.

Finalmente, Chiquette agradeció a todos los que hicieron posible el evento y cerró con un mensaje claro:

“Gracias a quienes nos apoyan para seguir trabajando y generando propuestas para la nocturnidad del distrito”, dijo Chiquette.

