La fiscal Scavarda negó ser la autora de una publicación que reivindica a Videla

2 junio, 2021 Leido: 43

La fiscal Leila Violeta Scavarda, titular de la UFIJ N° 12 de Bahía Blanca, se defendió de las acusaciones que la señalan como autora de un mensaje publicado en Facebook que reivindicó a Videla. Por esa a razón se abrió una investigación interna y se evalúa realizar una denuncia penal en la Justicia Federal.

“Frente a los hechos de público conocimiento donde aparentemente aparece una publicación atribuida (a mí) en la red social de otra persona, quiero aclarar que no tengo ninguna relación con esa publicación, con ese posteo ni con ese material. Mi compromiso con el Estado Constitucional de Derecho y con los Derechos Humanos es absoluto y sin fisuras y que, por supuesto, no comparto lo que allí se dice”, afirmó la fiscal Scavarda en un comunicado.

La publicación que es centro de esta polémica apareció en Facebook en una cuenta identificada como “Violeta Álvarez”, que se presume es manejada por la fiscal.

Scavarda remarcó que lamenta “mucho este tema, ya se ha abierto una investigación para saber quién es el autor y le hago llegar mi solidaridad a todas las personas que han sido impactadas por esta noticia, de la misma manera que yo he sido sorprendida, a la vez que expreso mi más profundo repudio a lo allí manifestado”.

