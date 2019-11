La Fiscalía se presentó en la Municipalidad de Necochea por causa de corrupción

En horas de la mañana del miércoles, personal de fiscalía se presentó en el área de contaduría de la Municipalidad de Necochea. La presencia de los funcionarios judiciales se debe a la causa que se lleva adelante por los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, malversación de caudales públicos, peculado de caudales o efectos en contra del intendente saliente Facundo López y su hermana Jimena López entre otros funcionarios.

Este miércoles los agentes de la justicia fueron recibidos por el contador Eduardo Esposito, a quien le pidieron las facturas originales que entregó Omar Yunes al área que maneja Jimena López.

Esta situación complicaría ante la justicia al Intendente saliente Facundo López y sobre todo a su hermana Jimena López, quien firmó los distintos expedientes autorizando los pagos.

El hecho en cuestión radica por servicios gastronómicos brindados al Club Atlas, y que el comerciante aseguró en la denuncia no haber prestado, pero debió facturarlos como realizados, para poder seguir con la explotación comercial del lugar. Todo esto se lo contó a Rolando Graña en un informe realizada para A24.



El tema del complejo turístico “La Helice” llego a la prensa nacional por la magnitud del escándalo que involucra al mismísimo Intendente, su hermana Jimena López y a quien en su momento era su mano derecha Pedro Bottiglieri.

El conocido empresario Omar Yunes se presentó el 18 de mayo de 2018 en la Fiscalía y manifestó que funcionarios municipales le habrían pedido un dinero para seguir con la concesión, dinero que pago pero que luego le pidieron más. La plata en cuestión $ 124.348,08, vendría, según el denunciante, por la facturación de inexistentes almuerzos, meriendas y cenas para 41 personas del Club Atlas entre los días 23 al 28 de enero de 2017, y que una vez percibido el importe por esos servicios no prestados, lo tuvo que entregar a funcionarios municipales, de acuerdo a lo pactado con estos. Esa entrega de dinero que indica el comerciante, que explotaba la Unidad Turística, era un pago a favor de prorrogarle la concesión, que en principio tenía el Sr. Daniel Tesón.

En el expediente hay un presupuesto por las supuestas comidas brindadas por Yunes, que no lleva la firma del empresario, sino solo la firma de Jimena López.

La denuncia de Yunes implica la defraudación a las arcas municipales, un perjuicio al erario público y la autoincriminación del denunciante. (Necochea Digital)