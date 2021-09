La flamante Escuela de árbitros se llama “Mario Pincheira”

La Escuela de Árbitros inaugurada por Mailén Vázquez el pasado fin de semana, llevará el nombre de Mario Pincheira, referente, vigente e histórico hombre de negro que dirigió tantas tardes, tantas noches tantos años, quien tuvo su merecido homenaje en la tarde de este viernes en el Polideportivo Municipal, cuando por iniciativa del presidente de las divisiones inferiores Gabriel “Tato” Llanos a la escuela se la bautizo con el nombre del querido “Marito”.

El mismo habló con lu24 visiblemente emocionado: “Se me cruzan miles de cosas por la cabeza…me parece que no lo merezco, tantos años, en tantas disciplinas…este es un regalo en el final de mi vida. En el año 2011 me dio un premio el Círculo de Periodistas Deportivos, justo hacia 40 años que había debutado en primera, dirigiendo básquet con Hugo Marconi, mi amigo…mi hermano. Ahora al final me toca esta suerte que me regalen esto. Quiero agradecer al Hockey sobre patines y en Básquet donde todavía estoy arbitrando, gracias a Lucas Bianco, tuve la suerte este año en el segundo partido, arbitrar junto a una científica, la doctora Victoria Píngaro… qué más le puedo pedir a la vida?… lástima que no esté mi señora, que me debe estar mirando…desde el cielo”.

La charla terminó, la emoción pudo más y aparecieron las lágrimas…que no es poco “Marito”, gracias por tanto!

