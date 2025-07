La Florería Rodera festeja su aniversario N.º 80

1 julio, 2025 0

El 1º de julio de 1945 comenzaba el legado de la Florería Rodera en nuestra ciudad este martes celebran sus 80 años en el mercado, en los inicios bajo el mando de Francisco Rodera y actualmente lo reemplaza su hijo.

Jorge Rodera habló con LU 24 y dijo “es una satisfacción continuar en este rubro, contamos con una linda historia familiar, y agradecemos a todos nuestros clientes no solo en Tres Arroyos sino también, en la Región”.

“Yo me sume al trabajo con 15 años, el cual siempre me gusto, luego a los 20 años mi papá me cedió la florería para seguir al frente, en esa época viaje a Buenos Aires para hacer diferentes cursos, donde conocí muchas personas y negociamos con proveedores que trabajan a nuestro lado hace 50 años”, afirmó

“Nuestro secreto fue siempre innovar y mantener las relaciones, además de cumplir con nuestros clientes a su vez de mantener negocios con los demás países como Colombia”, aseguró y finalmente Rodera dijo “nuestra premisa es la presencia debemos estar al frente del negocio para llevarlo adelante”.

