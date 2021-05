La formación, el futuro de la Enfermería: en la voz de sus estudiantes (video)

El Día internacional de la Enfermería se celebra el 12 de mayo en todo el mundo con ocasión del aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna.

El Consejo Internacional de la Enfermería conmemora este año su día mediante el lema: “Una voz para liderar y una visión de futuro para la atención de salud”. En 2021 busca resaltar cómo la enfermería mirará hacia el futuro y cómo la profesión transformará la próxima etapa de la atención en salud.

El Centro Municipal de Salud cuenta con 160 profesionales de enfermería que jerarquizan de forma permanente su profesión a través de la formación continua y en servicio.

Además, la Municipalidad de Tres Arroyos, con una mirada estratégica y a futuro, forma enfermeros desde el año 1977 mediante la Escuela de Enfermería “Isabel M. Di Rado” que funciona en CRESTA y es financiada a través de la ejecución presupuestaria del Centro de Salud. En este ciclo lectivo se encuentran iniciando la carrera 95 estudiantes, quienes decidieron ser enfermeros nada más ni menos que en pandemia.

En este día, cuatro de los estudiantes les dejan su mensaje a la comunidad y resaltan la labor de los enfermeros en esta crítica situación que enfrenta el sistema de salud mundial.

Sara es guardavidas y ayudar al otro y cuidar son acciones que están muy presentes en su vida, su meta es pertenecer a enfermeros sin fronteras, por lo cual inició su carrera en medio de la pandemia, hecho sin precedentes para el sistema de salud; Agustín, a sus 19 años ya es bombero y tiene muy arraigado en su cotidianeidad la asistencia en siniestros, accidentes y la realización de guardias por lo que su elección es parte de su personalidad, y ayudar y cuidar es una vocación que se manifiesta en él mucho antes de la pandemia.

“La pandemia fue un golpe de realidad para todos”. Así define el momento que se atraviesa Mónica Acuña, estudiante del primer año de Enfermería, quien también resolvió que quería ser enfermera mucho antes de la pandemia, sin embargo esta situación reforzó su decisión. “Quiero ayudar a otros aún más en esta situación en la que nos afectó para mal. Entendemos que la gente esté cansada de no poder reunirse con sus familiares. Es una situación difícil pero tenemos que cumplir las medidas, por el bienestar de todos. Tenemos que tener en cuenta al personal que está en la primera línea, dejando familia, batallando para cuidar a otros. La comunidad les reconoce la tarea pero esto no se evidencia en los cuidados. Se tiene que cuidar. Este es el reconocimiento que el equipo de salud necesita”.

Atender, cuidar y contener en situación de aislamiento es muy complejo y es la función principal del enfermero en momentos en que la dependencia física y emocional se acentúan y generan efectos que si no están contemplados pueden perdurar. Mónica lo especifica muy claramente, punto en el que coinciden sus compañeros Sara, Agustín y Sofía quien amplía sus conceptos de cuidado hacia el entorno familiar que en estos tiempos, se ve aún más afectado.

A nuestra comunidad

Los estudiantes quieren decirle a la comunidad que gran parte de la solución está en sus manos, que deben cuidarse y cumplir con las medidas de prevención ya que no estamos cuidando la salud en forma individual sino que de cada uno depende la salud de todos. Que no se relajen y que detrás de cada trabajador esencial que sale a tratar de hacer de este un mundo mejor; hay una familia que lo espera, que desea verlo volver, y para ello, no solo es necesario seguir trabajando en la consciencia colectiva del cuidado; sino también en la empatía, cada uno de nosotros como comunidad debemos poner lo mejor de uno, nos refiere Agustín como lo hace el equipo de salud y en este día realizan una mención especial a los enfermeros que desde hace más de un año, afrontan la pandemia.

A los enfermeros en su día

“A los enfermeros queremos hacerle llegar nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento por su dedicación, energía, su valentía y perseverancia”, dice Sara.

“Son un orgullo para todo el país, realmente es admirable su trabajo, pero principalmente les queremos decir que no aflojen y que no bajen los brazos ya que son fundamentales para nosotros como sociedad”, finalizan Agustín y Mónica, quienes junto con Sara y Sofía realizaron un video para recordar a la comunidad de forma permanente las medidas de prevención.

Reconocimiento

En el Día Internacional de la Enfermería, fecha en la que se recuerda el aniversario del nacimiento de Florence Nightingale, precursora de la enfermería moderna, las autoridades de Salud del Distrito reconocen y agradecen a todos los enfermeros el rol fundamental y la contribución invalorable e indispensable en el cuidado y el sostenimiento de la vida de nuestra comunidad, en este contexto de pandemia.

“Sabemos que cada día en el que un enfermero acude a su lugar de trabajo, no solo va a cumplir con su función profesional sino que también pone en juego su subjetividad y su emocionalidad para cuidar, apoyar y contener a sus pacientes. Esto es lo que más agradecemos y valoramos; el ponerle el cuerpo y el alma en cada intervención”. Por ser ese baluarte del paciente y del sistema de salud. ¡Gracias!, finalizan desde las Direcciones del Centro Municipal de Salud.

