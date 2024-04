La Fuerza Aérea presenta “Defensores de nuestros cielos” el 19 de abril

Luis Briatore, piloto retirado que pertenece a la Base Aérea de Tandil, habló con LU 24 sobre el evento Defensores de nuestros cielos, que, con entrada libre y gratuita, se realizará en el Aeroclub Tres Arroyos el viernes 19.

“Hace tres años que estamos recorriendo todo el país, y lo que hacemos es una charla que se llama defensores de nuestro cielo destinado a valores, trabajo de equipo, Malvinas, las drogas. Una vez que termina la charla luego de las preguntas de los chicos, tres aviones realizan una serie de maniobras, y atacan a los aviones de combate en maniobras simuladas”.

“Estuvimos el viernes pasado en Las Rosas, Santa Fe y hubo 3000 personas”, dijo sobre la gran convocatoria que tiene el evento, “destinado a promover el espíritu aeronáutico y qué sepan hace la Fuerza Aérea, ya hay mucha gente trabajando no sólo pilotos, hay mecánicos de distintas especialidades, informáticos, comunicantes, actividad antiaérea, grupos de operaciones especiales, la parte contable, administrativos como personal civil; nosotros tenemos una planta de personal con mucho personal femenino, es algo que la gente no conoce y es una buena carta de presentación en una época en donde el trabajo no sobra”.

“Es un día de campo y es muy interesante para poder informar sobre la carrera de pilotos que se estudia en Buenos Aires y Córdoba; en tanto como personal civil, con un examen se puede ingresar en cada una de las áreas”.

“Yo soy piloto expiloto de Mirage, en este momento retirado”, dijo Briatore y dijo que “soy instructor de vuelo retirado y hago este trabajo ad honorem”, para explicar luego que “los aviones Mirage ya han sido desactivados, y ahora se incorporarán 24 aviones F-16, provenientes de Dinamarca, totalmente modernizados que Argentina compró; los aviones fueron chequeados, elegidos; parte fue a Ucrania y otra parte viene para nuestro país”.

