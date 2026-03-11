La Fundación Dr. José Campano cumple 51 años

11 marzo, 2026 40

Un día como hoy, en el año 1975, el Dr. José Campano y su esposa, María Haydeé Campaña concretaron el ansiado proyecto de crear la Fundación Dr. José Campano, con sede en Hipólito Yrigoyen 252.

En el comunicado de difusión de este aniversario, desde la entidad resaltan la tarea llevada adelante p or la institución, destinada a la formación de los tresarroyenses, “independientemente de sus recursos”, con la posibilidad de acceder a sus instalaciones de manera gratuita, recurso que también se aplicó a la Biblioteca Pública que lleva el nombre del galeno y ex Embajador en España.

En otro aspecto sostienen los diferentes momentos por los que atravesaron, y las dificultades a las que se enfrentaron, creando un Auditorio que, además transformó a la Biblioteca en un verdadero Centro Cultural, en la sede de calle Hipólito Yrigoyen.

Es de destacar también el museo en el que pueden observarse diversos elementos que pertenecieron a Campano y su esposa.

El texto completo sostiene:

“ La Fundación, quedaría como un legado cultural a la ciudad de Tres Arroyos el día que ellos faltaran, y sería el espacio adecuado para que cualquier persona (independientemente de sus recursos) pudiera formarse, tuviera acceso gratuito al material de estudio, de lectura y aumentara sus posibilidades de progresar. El puntapié inicial, fue la creación de la Biblioteca Pública, de uso gratuito, que funciona en el antiguo consultorio médico del doctor. Pero luego creció, y llegó a ser un verdadero Centro Cultural con eje en el elegante Salón de Actos, pleno de actividades, conferencias, conciertos y visitas de personalidades destacadas a nivel nacional e internacional del arte y la cultura.

Como cualquier Institución, no atravesó solamente tiempos brillantes. Los fundadores dejaron de existir, y se fueron sucediendo los diferentes Consejos de Administración, quienes, de manera totalmente desinteresada, tomaron en sus manos el timón del barco para mantener el rumbo que el Dr. Campano estableció en el origen.

Hoy en día, estamos orgullosos de celebrar un nuevo Aniversario colmados de movimiento, de propuestas, con una ocupación récord en cada uno de nuestros espacios, un total de 28 talleres comenzados y más de 20 profesores poblando nuestras salas. Felices de sostener la única biblioteca gratuita de la ciudad, que cuenta con material actualizado, más de 3.600 socios y en constante crecimiento.

Nuestro agradecimiento a quienes conformaron los históricos Consejos de Administración, a quienes lo conforman actualmente, a los Medios de Comunicación locales, a los lectores ávidos de entretenimiento y conocimiento, a los profesores de las diferentes disciplinas y a sus alumnos que eligen nuestro espacio. Por extensión, nuestra gratitud a toda la comunidad de Tres Arroyos.

Por último: si sos tresarroyense y no conocés la Fundación, te esperamos de lunes a viernes de 8 a 12 y de 15 a 19 hs. para que conozcas la Biblioteca, el Museo Dr. J. Campano, la Galería de exposiciones y cada uno de los bellos rincones de este emblemático lugar”.

