La Fundación Renzo Antonelli ya asiste a más de 80 personas con viandas

22 abril, 2020 Leido: 3

Patricia Barrionuevo, de la Fundación Renzo Antonelli, encabeza un grupo de trabajo solidario que brinda asistencia a personas con necesidades profundizadas en torno a la pandemia por coronavirus. En estos días, son alrededor de 20 familias pero con un promedio de 4 a 5 personas cada una, que incluyen grupos numerosos, discapacidades, enfermedades terminales, y el número sigue creciendo. Por eso organizaron la entrega de viandas los sábados, elaboradas con donaciones y que prepara un grupo de no más de cuatro miembros de la Fundación, en la casa de Sergio Oñatibia y Natalia Blanco ubicada en Benito Machado Bis 468.

“Me empezó a escribir la gente a mí, porque necesitaba alimentos al no poder salir a trabajar y no tenía recursos. Comenzamos a juntar bolsas de mercadería primero entre la gente más cercana a la Fundación, pero las necesidades se multiplicaban y pedimos ayuda y la población respondió. Y todo suma, desde un puré de tomate hasta un paquete de azúcar”, contó.

Las viandas se entregan respetando las normas sanitarias, y si el beneficiario no lleva su propio envase se le brindan en bandejas –que también están necesitando en donación- cubiertas con film, siempre los sábados al mediodía.

El teléfono para colaborar con bandejas o con el plato de este sábado, que será pastel de papas, es el 15343113.

