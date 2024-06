La Fundación Renzo solicita donaciones y organiza el festejo del Día del Niño

24 junio, 2024

“Una vez más estamos comenzando con la colecta del juguete, para un nuevo festejo de la Fundación Renzo Antonelli”, dijo a LU 24 Patricia Barrionuevo.

“Vamos lento pero firme como siempre, ya hay llegado donaciones de instituciones y gente particular, siempre deseamos que nos toque un día lindo y estamos tramitando los permisos para poder hacer el festejo en el Cuartel de Bomberos”, sostuvo.

“Estamos en los últimos detalles para encontrarnos el 18 de agosto de 14:00 a 17:00 para que no se haga muy tarde, programamos actividades y luego un chocolate con torta y facturas y alguna cosa que podamos darle a los chicos”, explicó.

“El año pasado fueron 360 chicos aproximadamente, y llevamos más de 150 juguetes, y en ese momento con el bono contribución pudimos comprar cuatro bicicletas, este año no llegamos por los costos, pero vamos a entregar lo que la gente nos pueda donar, no solo juguetes, sino caramelos o si quieren hacer una torta”, explicó.

“Para comunicarse, hacerlo en redes sociales, Instagram y Facebook, como Patricia Barrionuevo, o Fundación Renzo Solidaria Tres Arroyos, o por teléfono al 2983-343113 o en mi casa, Reina Margarita 851”, manifestó.

Barrionuevo agradeció además el aporte de quienes colaboraron con ropa de abrigo, calzado y frazadas para la campaña del frío, por parte de toda le gente que se sumó.

