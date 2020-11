‘La Gallina Turuleca’: más comidas por delivery y adecuándose “a lo que se viene”

Nestor Epherra, propietario de la Gallina Turuleca, emblemático Restaurante claromequense, comentó a LU24 esta mañana cómo fue el operativo para comenzar la temporada considerando la situación de pandemia que atraviesan en general todos los destinos turísticos del país.

El comerciante gastronómico indicó que fue muy intenso el trabajo previo a la reapertura, “teníamos que rearmar absolutamente todo, y si aparecían casos y teníamos que cerrar, teníamos que volver otra vez todo para atrás, así que esperamos un poquito, tanteamos el panorama a ver como se iba a desenvolver toda esta situación y acá estamos arrancando” indicó, mencionando también que a pesar de que hace un par de fines de semana comenzaron la actividad, estarán con un 100% del servicio a partir del próximo fin de semana.

En cuanto a la organización previa al funcionamiento, sostuvo que “reunimos a todo el personal, y lo principal que se indicó es que tenemos que ser impecables, generarle confianza a la gente de que puede ir tranquilos a nuestro negocio para cuidarlos a ellos y cuidarnos nosotros”, y agregó “no tenemos que dejar dudas de que somos impecables”.

Por otra parte, con respecto a la nueva normalidad, y lo que se ha modificado en cuanto a la forma de consumir de la gente en los últimos meses, mencionó “lo que hemos notado es que ha aumentado mucho es el delivery, por lo que el desarrollo de esta temporada va a cambiar” y por eso Epherra dijo a LU24 “tratamos de adecuarnos a lo que se viene”.

“Agradezco que pudimos trabajar la temporada pasada, porque si esto nos pasaba en diciembre no lo hubiésemos podido soportar, principalmente porque no hemos recibido ninguna ayuda para pagar sueldos ni nada, se hizo muy cuesta arriba” indicó con respecto principalmente a la situación económico y los golpes que dejó la pandemia. “Es un empezar de nuevo” resaltó.

El protocolo para el ingreso al restaurante se basa en las medidas ya conocidas como alfombra sanitizante, alcohol en todas las mesas, distanciamiento, ingresar con barbijo y todo aquello que se crea necesario para prevenir situaciones riesgosas, “no podemos arriesgarnos a que la gente no se sienta segura”.

Además, para finalizar, Epherra menciono que “hubiésemos pretendido es un poquito más de empatía desde el lado oficial”, ya que, dadas las circunstancias de distanciamiento y la disminución de mesas, “ofrecimos la idea de ocupar una parte de la calle para hacer un dec o poner mesas en el espacio que ocuparía un auto estacionado”, pero por cuestiones legales y burocracia no se ha tenido esta contemplación.

