La garmense Jorgelina Vergara juega a la pelota a paleta y contó cómo es entrenar en pandemia

2 julio, 2021 Leido: 35

La pandemia implica un desafío para el entrenamiento deportivo, sobre todo por la variabilidad de las restricciones y la imposibilidad de contar en forma permanente con gimnasios y espacios habilitados. La garmense Jorgelina Vergara, jugadora amateur de pelota a paleta pero que además practica vóley, fútbol y paddle, contó a LU 24 que “cuando comenzó a cerrar todo, armé una rutina de entrenamiento con un profesor y los elementos que ya tengo en casa. En pelota a paleta se hacen entrenamientos de coordinación, de fuerza y de potencia, especialmente en mi caso estos últimos porque soy delantera, y se necesita ser más rápido para resolver las jugadas”.

“Obviamente puedo entrenar con menos peso que en un gimnasio, pero cuando abrieron, empecé a ir y a hacer los ejercicios específicos de pelota a paleta en la cancha. Acá en De la Garma volvimos a fase 4 así que está todo abierto, pero hasta ese momento me fui adaptando a lo que tenía”, comentó.

Vergara practica deportes desde muy chica. Empezó a los 9 con vóley, hace fútbol regularmente y se inclinó por la pelota a paleta hace unos seis años. “Acá hay una cancha, iba a ver los torneos de primera, tenía una amiga que jugaba y me incentivó. Me gustó y hoy voy a todos lados por este deporte”, concluyó.

Volver