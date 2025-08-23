La gastronomía, de luto: Falleció “Titi” Vicente

23 agosto, 2025 24

Este sábado, a los 84 años de edad, falleció en nuestra ciudad Nelly Gladys Vicente, “Titi”, quien junto a sus hermanas, Etelvina “Cuito” y Nora, tuvieron la concesión durante años del restaurante del recordado Parque Hotel, y al dejar la misma, prestaron servicio de mozas, en distintos eventos y fiestas a las que eran convocadas.

Habían llegado las tres de Lazarino, en su Santa Fe natal, por el traslado de trabajo de su padre a Tres Arroyos, y se afincaron en la zona de los silos subterráneos.

Fue Titi, justamente, quien consiguió el trabajo en el Parque Hotel, ante la solicitud de personal, más tarde ingresó Cuito y luego Norita, ya en la década de los ´80.

En sociedad con las hermanas Albouy, hicieron del restaurante del Parque casi un “templo” donde se celebraban reuniones y era un clásico ir a almorzar o cenar los fines de semana, en un ambiente confortable que invitaba al disfrute gastronómico.

Su vida pasó, ya en los últimos tiempos, por el gusto de participar del grupo de Radioteatro de PEMTA en CRESTA, donde desarrolló su parte histriónica, divirtiéndose y divirtiendo a quienes iban a verla.

Sus restos fueron velados en las salas de CELTA y luego serán trasladados al crematorio local.

Enviamos nuestras condolencias a sus familiares.

