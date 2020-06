“La gente no se animó a sentarse y ocupar mesas”, dicen desde La Strada

22 junio, 2020 Leido: 163

Sofía Williams propietaria de La Strada di sempre, dijo que este fin de semana se trabajó muy bien con el delivery, y el take – away, luego de la reapertura de los locales de gastronomía pero que “la gente no se animó a sentarse y ocupar mesas”.

Expresó asimismo que “ahora tenemos ocho mesas, antes eran 18, y creo que por un lado por una cuestión de salud está bueno; muchos se han quedado en casa, y esperan a que comenten como es la cuestión por salir, para que de a poquito alguien vaya saliendo y vaya comentando como fue la cuestión de salir, si los locales cuidamos al cliente o no”.

“Todos los locales gastronómicos estamos cumpliendo con los protocolos y que de a poco se vaya normalizando todo; tenemos que cuidar al cliente y el cliente también cuidar al resto, con el distanciamiento de las mesas, la provisión de alcohol en gel, la colocación de los cubiertos en bolsas plásticas, y tener el menos contacto posible con las cosas” relató.

“Nosotros mantenemos la carta desde que abrimos y los fines de semana incorporamos la pasta, promocionando por las redes sociales, tenemos cuatro personas todos los días y los fines de semana se suman dos mozas; abrimos sábado y domingo a mediodía y a la noche, y luego durante la semana por la noche, menos los martes que está cerrado”, concluyó.

