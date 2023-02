La gente, termómetro de la buena recepción a la bajada accesible en Claromecó (videos)

3 febrero, 2023

“La bajada es excelente y los muchachos me atienden de lo mejor”, asegura desde la bajada accesible una turista. “Puedo ir hasta la lengua del agua tranquila, si no, con mis dos prótesis no lo podría hacer. Muchas gracias, esto es buenísimo” completa una tresarroyense. “Nos encanta, felicitaciones”, se suma una pareja.

“La bajada es excelente, pero no es nada al lado del servicio que prestan, es genial. Recorremos toda la costa y no hay nada así como acá en Claromecó”, asegura una familia de Azul, uno de cuyos integrantes está a punto de disfrutar de un baño en la silla anfibia.

La gente es el mejor termómetro de la buena recepción a la nueva bajada accesible inaugurada recientemente en la localidad balnearia.

