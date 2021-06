“La gente vuelve a entrenar y exige que se respeten los protocolos”, aseguran desde el gimnasio Live Move

28 junio, 2021 Leido: 58

El profesor Miguel Mársico, del gimnasio Live Move, comentó por LU 24 que tras una nueva reapertura, hace tres semanas, la gente vuelve a entrenar y además exige que se mantengan los cuidados y se respeten los protocolos.

Tras indicar que “fuimos uno de los más perjudicados con la pandemia ya que estuvimos cerrados cuatros meses en total el año pasado y uno este”, dijo que “la gente regresa para empezar a entrenar y exige que haya cuidados y que el gimnasio respete los protocolos, que trabajemos al 30 por ciento como corresponde y todo se cumple para evitar volver a cerrar o tener que pagar una multa porque también hay controles municipales”.

“El gimnasio es súper grande, 300 metros cuadrados, y podemos trabajar hasta con 15 personas adentro al mismo tiempo. Tenemos alcohol en la entrada y en varios sectores y, además, sanitizantes, para que la gente pueda higienizar los elementos que toca”, precisó.

Mársico recordó que “cuando reabrimos tuvimos más afluencia de gente, separada en horarios, que se acercó a la actividad física. Y lo que nos llama mucho la atención es la variedad en edad: niños de 10 o 11 años que comienzan a entrenar hasta gente de más de 80”, remarcó.

“Los profesores están con barbijo, la gente puede entrenar sin su uso pero hay que personas que eligen tenerlo colocado aunque no es necesario por protocolo. Nosotros recomendamos la opción de que se lo puedan sacar porque con el barbijo puesto no se respira bien, no se ventila como corresponde”, finalizó.

Volver