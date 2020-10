La grafología permite definir rasgos de la personalidad aún en forma virtual, dijo Norma Monrroy

La tresarroyense Norma Monrroy es grafóloga, y en diálogo con LU 24, destacó que esta disciplina estudia, a través del rasgo gráfico al escribir, la personalidad de alguien. “Se toma un escrito incluso de una criatura cuando es capaz de agarrar un lápiz o un crayón, y como desde el inconsciente la personalidad se expresa a través del papel, se puede hacer un análisis de esa persona. En principio se observa el modo de escribir y la utilización del espacio en ese papel, y luego letra por letra, el renglón en sí, las barras de t y otras particularidades, como los signos de puntuación y con eso se completa todo el informe”, explicó.

La grafología, aclaró Monrroy, no predice el futuro pero a través de distintos test escritos se pueden delinear algunas tendencias. “Una batería de test completos puede revelar si la persona tiene predisposición a casarse y formar una familia, o a encarar determinada profesión, no como un acto adivinatorio sino como algo que la persona tiene en sí. Por eso si se hace un test bien completo, el resultado es muy puro porque a través de la escritura se expresa la personalidad”, aseguró. Por esta razón, Norma –que lleva 18 años en la disciplina- ha podido desempeñarse en este ámbito no sólo en aspectos personales de la gente sino también en cuestiones como la orientación vocacional.

Finalmente, advirtió Norma que a pesar del avance de la tecnología, la grafología se mantiene en auge. “Incluso la tecnología ha hecho un aporte importante, porque aun tomando contacto con la persona por la vía virtual, si le indico lo que tiene que hacer y me lo manda digitalizado yo lo puedo analizar perfectamente”, puntualizó.

