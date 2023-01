La guardia del Penna, en situación crítica por falta de médicos

25 enero, 2023

El doctor Marcelo Mené, médico del Hospital Interzonal Dr. José Penna, aseguró que “si bien hay más diálogo con la Dirección y con Región Sanitaria, la situación sigue siendo tan crítica como lo venimos denunciando desde hace meses”.

“En guardia clínica tenemos una doctora atendiendo las 24 horas durante los sábados y el domingo no hay guardia. Y en la guardia pediátrica sólo se atiende código rojo, que son las emergencias”, señaló.

En declaraciones radiales, el profesional mencionó que “la visibilización del problema y la repercusión que tuvo nuestro reclamo generó un cambio en las autoridades, pero la burocracia es importante y las soluciones tardan en llegar mucho más que lo que la gente demanda”.

El último 2 de enero, los trabajadores del Servicio de Emergencias del Hospital Penna realizaron una movilización autoconvocada en reclamo por la crítica situación en la que se encuentra el área por falta de profesionales.

Al día siguiente, el director Jorge Moyano destacó la importancia del reclamo y sostuvo que es necesario trabajar conjuntamente para superar esta situación. “Es importante que tengamos una mesa de diálogo”.

“Tiene que haber condiciones de trabajo diferentes, convocatoria a profesionales con mejores sueldos –manifestó–. Tenemos que hacer que los médicos quieran trabajar en un hospital público”, sostuvo Moyano.

Hoy, Mené agregó que “la demanda de la gente es mucha y las respuestas que nosotros estamos brindando son pocas”.

“Pediatría está atendiendo —siguió—, pero solo códigos rojos; es decir, los de mayor complejidad. Lo que sí, los pediatras no están dentro de la guardia, están dentro del servicio de Pediatría que queda un piso más arriba que la guardia y eso también genera cierta dificultad porque si llega un código rojo se tiene que llamar al pediatra y el pediatra bajar a la guardia”.

Por último, el médico ofreció su visión sobre las principales causas que derivaron en la actual crisis.

“En este momento se están sumando dos cuestiones importantes, una la económica y la otra es que es muy difícil atraer a una persona y decirle que va a tener que trabajar 24 o 36 horas hospitalarias, atendiendo tanto códigos verde, amarillo, rojo, derivaciones, internación de la mitad de Bahía Blanca y de Patagones a Tres Arroyos. La condición laboral hace que mucha gente no quiera venir al hospital”, explicó.

Lógicamente, la situación repercute directamente en el Hospital Municipal. Su director, Gustavo Carestía, dijo a mediados de noviembre que “el día posterior a que la Asociación de Profesionales del Hospital Penna anunció que no iba a haber más guardia pediátrica empezamos a atender el doble de consultas” y mencionó que “eso significa demoras en la atención, genera angustia en la gente y una problemática para el que está trabajando”.

Fuente: La Nueva

