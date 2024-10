La guerra en Medio Oriente en la visión de una tresarroyense (videos)

La vecina tresarroyense Susana Mohamed vivió el desarrollo de los últimos acontecimientos que se producen en Medio Oriente desde Siria, donde llegó en un tour organizado por la Asociación Siria de Buenos Aires, y presenció la lluvia de misiles que fue difundida por todos los medios gráficos y televisivos del mundo mientras viajaban hacia el aeropuerto para retornar a la Argentina, y lo contó a través de LU 24.

“Hace 15 días que estábamos en Tartus, habíamos decidido cenar en la playa, y nos pusimos a mirar que iban misiles en dirección a Israel, y luego el pasado lunes se dio la lluvia de misiles, yendo desde la frontera de Siria a Jordania, donde había muchísimos controles y los vimos al atravesar el segundo control de los cuatro que hay en la frontera, y nos preguntábamos “que hacemos acá”, en tanto el chofer de la empresa que nos llevaba al aeropuerto nos decía “tranquilos que vamos a llegar”, referenció.

“Tuvimos miedo la primera noche, pero luego es como que te acostumbras, la gente ya lo tiene asimilado. Cuando llegamos al aeropuerto primero no nos dejaban pasar y luego nos habían cancelado el vuelo y nos permitieron estar un día y medio en el aeropuerto para volar al día siguiente”, agregó Susana.

“Cuando uno pasa de ciudad a ciudad se ven escombros a la vera de la ruta, de ciudades destruidas en las que los que no murieron se fueron, es algo habitual de ver; nuestros familiares viven en una aldea más retirada, pero tanto Damasco como Tartus están protegidos por el escudo antimisiles pero puede caer alguno, como sucedió cuando estábamos en un hotel cerca de otro donde cayó uno y mató a una periodista”, relató.

“Era la primera vez que iba, y por suerte pude conocer a mi familia, pero no pudimos pasar al Líbano”, finalizó.

