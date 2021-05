La harina Blancaflor cambió su logo y generó polémica en las redes

26 mayo, 2021 Leido: 2254

La cocinera negra que acompañó a la marca de harinas Blancaflor desde sus inicios fue eliminada en un rebranding reciente de la marca. La acción generó comentarios contrapuestos en Twitter, entre aquellos que celebraron la iniciativa, que evoca un pasado racista, y los que lamentaron la pérdida de un símbolo de su infancia y juventud.



La empresa Molinos Río de la Plata, que elabora desde hace 60 años la harina Blancaflor, no emitió ningún comunicado al respecto. Desde que existe, la marca se envasó y se envasa en Tres Arroyos. Más aún, supo venir en bolsas de 25 kilos. Primero se llamaba Molino Americano de Bunge y Born SA, cuyas oficinas quedaban en el actual Club Social. Luego pasó a llamarse Molinos Rio de la Plata que fue comprada por Cargill. Por último pasó a pertenecer a Pérez Companc que ahora le habría vendido a Molinos Cañuelas SA, cuestión aún no oficializada.

“Harina leudante. La original”, sigue diciendo la presentación del paquete original –al igual que décadas atrás–, la misma que se repite en los nueve tipos de harinas diferentes que tiene la marca (triple cero, cuádruple cero, pizza, pan casero, ñoquis y otras).

“Verán que los packs tendrán manos diferentes según cada producto; y vamos a intentar tener cada vez más manos que se animan a lo casero y ponen manos en la masa. La nueva imagen de Blancaflor viene llena de nuevos productos, ricos, fáciles de preparar, pero sobre todo con la invitación de toda la vida a poner las manos en la masa y animarse a lo casero”, destacaron desde la empresa ante la consulta de Infobae, sin hacer ninguna mención a los cambios en imagen que los representó por más de 60 años.

Molinos Río de la Plata, del Grupo Pérez Companc, es uno lo de los gigantes locales de la alimentación. Tiene casi 3.000 empleados y marcas como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Nieto Senetiner, Cocinero y Cruz de Malta, entre otras.

Repercusión en redes

La cuenta de Twitter @porquetendencia destacó en Blancaflor era TT en esa red social, “porque el cambio de su logo”. Menos lineales, cientos de usuarios tomaron postura a favor y contra del cambio; la mayoría, en contra.

“La nueva normalidad deconstruida de Blancaflor quitando a la africana esclava que amasaba”, escribió @amundsenroald11 ayer, quien posteó la foto original comparando los dos paquetes, el viejo y el nuevo. Fue el inicio de una catarata de mensajes sobre el tema: sólo el posteo original tuvo unos 20.000 likes y más de 1.100 retuits.

“Hasta la negrita de Blancaflor se quedó sin laburo con Alberto”, “Había casos afuera y tenía que llegar acá en algún momento. Blancaflor cambia el logo para no ser criticada por racismo. Lindo debate”, “Estamos discutiendo sobre la imagen de Blancaflor, el publicista logró su cometido”, y “Me acabo de enterar que la tipa que salía en el logo de Blancaflor era una esclava. Y yo viéndola todo este tiempo solo como una mujer con atuendo de cocinera”, son apenas algunos de los mensajes de la discusión online que generó el cambio de logo.

Volver