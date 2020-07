La Hiena Barrios pidió pelear con Tito Lemos “si es posible este año”

29 julio, 2020 Leido: 3466

La Hiena Barrios quiere volver a lo grande y desafió al mejor boxeador de su peso en Argentina, que no es otro que el tresarroyense Gustavo “Tito” Lemos. El oriundo de Tigre, que el primero de agosto cumplirá 44 años, pidió por un combate con el “Eléctrico” Lemos, una de las mejores promesas –dice el sitio web Infobae, que reproduce la entrevista a la Hiena- que tiene el boxeo argentino en estos momentos.

“Me dieron ganas hace unos días de pelear con el mejor de Argentina, el mejor liviano (ligero). Me fijé quién era el mejor, la verdad que no había visto mucho y ese era Gustavo Lemos. Yo quiero pelear con él en mi próxima pelea”, confesó La Hiena en diálogo por Instagram Live con el periodista de Boxeo Mundial, Nicolás Jaime.

“Para poder ganar un título mundial tengo que demostrar lo que tengo. Sé que tengo que dar lo mejor acá en mi país, para que mi país vea como estoy y que no es locura lo que pido. Entonces dije: ‘tengo que pelear con lo mejor de Argentina y hoy el mejor es Gustavo Lemos’”, enfatizó Jorge Barrios, ex campeón mundial superpluma de la OMB.

Gustavo Lemos, dice la nota, “es una de las máximas apuestas que tiene el boxeo nacional. El joven de 24 años está invicto (24-0-0, 14KOs), posee una pegada de mucho respeto y no acusa tarjetas desde el 2018, por lo que podría ser un oponente de muchísimo riesgo para el oriundo de Tigre”. Jorge Barrios, por su parte, en Argentina acusa solamente una sola derrota (53-4-1, 36KOs.). Fue en 1997, cuando perdió por descalificación ante César Emilio Domine en cuatro asaltos en la Federación Argentina de Boxeo. Dos meses más tarde, vengaría la derrota por nocaut en dos asaltos.

El récord positivo que posee la Hiena es una gran atracción para los promotores que imaginan un duelo sumamente atractivo sobre todo por la gran exposición que tendría en un duelo ante el “Eléctrico” Lemos, quien está rankeado en los primeros puestos del FIB (Federación Internacional de Boxeo), división que actualmente controla el estadounidense de origen hondureño Teófimo López.

“Quiero llegar a ser campeón del mundo. Me encantaría pelear y si es posible este año con Gustavo Lemos. Es el rival que quiero enfrentar. Me encantaría que la pelea sea en la FAB (Federación Argentina de Boxeo). Nada es imposible”, enfatizó Barrios, quien cuenta con 58 peleas en total y quiere medirse ante el mejor de su país primero y a partir de ello, ir en búsqueda de algunos de los monarcas de la división de las 135 libras.

Volver