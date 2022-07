La historia de Enrique Peralta: ganó dos veces el PRODE en dos años

Este 23 de julio se cumplen 44 años del momento en el que Enrique Peralta, que por entonces estaba trabajando en Reta, se ganó el PRODE; dos años después, en 1980, volvió a acertar los 13 puntos, lo que lo convierte en un caso especial. En la primera vez, contó, “jugaban Boca y Atlanta y yo estaba sufriendo porque tenía los 12 puntos, Boca ganaba 2 a 0 y Atlanta tenía que empatar para que yo tuviera los 13 aciertos. Me habían dicho que estaba loco por poner empate, pero en los últimos cinco minutos Atlanta empató el partido. Era una boleta loca; a mí más de uno me decía ‘las locas te sacan la plata pero no te van a dar ganancia’, y yo les respondía ‘la loca mía sí me va a dar’. Fue en el año 1978 y la agencia de Pérez, en Betolaza 129, me estaba buscando porque ahí había mandado, como todos los de Reta, la boleta, que en ese entonces se picaba”, relató.

Esta jugada tuvo 58 ganadores, entre ellos un vecino de San Francisco de Bellocq y quizá alguien más de la zona. “En ese entonces gané 6 millones, alcanzaban para comprar un cero kilómetro. Y me vino bien porque aunque tenía trabajo en Reta, pensaba irme al sur porque ahí tenía más chances. Y estaba debiendo el sueldo entero en la despensa de la señora que me proveía, y como pude arreglar con esta plata, me quedé un tiempo más en Reta. Lo único que me quedó fue un terreno en Reta, que compré con el premio. Y podría haber comprado algo más si no gastaba en el momento, pero al mes hubo una devaluación tan grande que ya no alcanzaba para nada”, aseguró Peralta.

Enrique jugaba siempre al PRODE, y si no tenía una boleta cerca, apostaba llamando por teléfono a la agencia. Dos años después, con el nuevo premio, logró comprarse un auto. Y hoy, con otros juegos de azar, sigue apostando porque suerte no le falta.

