La historia de Federico Cajén, su calvario con las drogas y la recuperación

12 octubre, 2023

Federico Cajén es adicto recuperado y desde hace algunos años da charlas para de prevención contando su experiencia a adolescentes y familia. Este jueves por la mañana lo hizo en la Escuela Agropecuaria y Virgen de la Carreta y en visitas a LU 24, contó todo sobre su interesante historia.

En este sentido, Cajén comentó: “soy olavarriense y tuve la mala experiencia un día de probar la cocaína. Yo mis charlas las comienzo contando desde mis 15 años, cuando hay un desorden en algunas conductas y a los 17 decido probarla. Venía con algunos excesos como la noche, el alcohol, la marihuana y con la cocaína no pare más por 30 años”.

Y agregó: “esto me llevó a estar internado más de ocho años de mi vida en diferentes comunidades terapéuticas, clínicas duales, tuve 10 sobredosis, una parálisis en la pierna izquierda, perdí el habla en forma temporal, estuve detenido en 1998. Por su parte, lo que fue la recuperación fue algo muy duro. Yo cuando cuento esto siempre lo cuento en primera persona, pero lo cierto es que tengo familia y también tres hijas, como también mis padres que fueron viviendo todo esto desde hace muchos años atrás.”

A su vez, dejó un mensaje y dijo: “lo principal es no entrar, es no probar, porque probar es igual a comenzar, eso le digo a los jóvenes, porque nadie puede hacer futurología, nadie sabe la biología que tiene uno, el organismo, la parte cognitiva, cómo puede llegar a afectar. Y la puerta es súper grande de entrada y la salida es chiquita y es dura, es muy dura la recuperación.”

Finalmente, dio su postura de los lugares que sirven como contención o recuperación en estos casos y concluyó: “hay muy pocos lugares que lo hacen bien y lo saben hacer. Lamentablemente hoy sí, es una cuestión económica. Hoy desde la parte pública no hay nada. O sea, hay, pero lo que hay no funciona como debería realmente. Yo soy convocado justamente por personas que se preocupan por esto, padres de familia, empresas como el grupo asegurador La Segunda, que se comprometen en esta parte social, porque si no, el Estado yo creo que no está ni ha estado muy presente.”

Cabe destacar, que a través de Instagram se lo puede encontrar como @federico.cajen o a través de la página federicocajen.com.ar y se puede llenar un formulario para consultar, que es meramente confidencial.

