La historia de Isabel Di Rado en el Hospital: más de 30 años de servicio y docencia

27 julio, 2021 Leido: 84

Isabel Di Rado es otra de las trabajadoras que formaron parte de la historia del Hospital Pirovano, específicamente formó parte del sector de Enfermería y contó a LU24 sus mejores recuerdos de una labor en el servicio de salud y en la formación de nuevos profesionales.

Su trayectoria en el Centro Municipal de Salud comenzó en 1975 y además su vocación la llevó además de cumplir con las tareas correspondientes a su profesión dentro del hospital, a comenzar en 1978 con el dictado y coordinación del curso de auxiliares de enfermería.

Cuando Isabel se jubiló de sus tareas de enfermera, continuo con la docencia hasta el 2008, y con toda esas experiencias sobre sus hombros y sus manos laboriosas sostuvo: “fui parte de la evolución del hospital, porque en el ‘78 me convocan para coordinar la Escuela de Enfermería, y el Director del Hospital en ese momento nos dijo que debíamos lograr la profesionalización de la enfermería” y en ese sentido resaltó que “hoy todos los enfermeros que trabajan son profesionales”.

Asimismo, entre las innumerables anécdotas que Isabel recolectó en tantos años de servicio, comentó que “en el 89 empecé con la gestión, así que ejercía las dos funciones, la docencia y la gestión, porque me empecé a desempeñar como Jefa del Departamento de Enfermería, y de la función tengo muy buenos recuerdos” y detalló “las reuniones de personal, aprendiendo a trabajar en equipo, tolerar el disenso, llegamos a crear la Jefatura de enfermería en cada servicio”.

Para finalizar, la enfermera jubilada aseguró emocionada que “tengo grandes recuerdos del hospital y mucha gratitud por todo el personal y los alumnos de la escuela, porque todos me acompañaron con un alto grado de compromiso en esa difícil tarea que es formar y dirigir”. Algunos de sus alumnos continúan en funciones, y otros ya lograron llegar a la jubilación.

