La historia de la caña perdida que volvió con su dueño

20 diciembre, 2020 Leido: 581

Nicolás Cuerda, aficionado a la pesca deportiva y a su vez integrante del equipo de trabajo del Municipio de Adolfo Gonzales Chaves, como Director de Medio Ambiente, hizo llegar a LU 24 un pedido de publicación, a modo de agradecimiento y para hacer ver que “es importante compartir que hay personas como éstas”, quienes le devolvieron su caña de pescar “la Negra” como la llama, perdida en una excursión de pesca realizada en Reta el pasado 17 de octubre.



Dice Cuerda: “Como muchos sabrán, perdí mi caña, casualmente ” la negra” , en Reta, el mar quiso quedarse con ella, al menos fue mi consuelo por un mes hasta que un sábado por la noche me llega un mensaje por Facebook preguntándome si había perdido una caña, en ese momento no lo podía creer pero era real: el Negro me estaba contactando para contarme la historia de cómo encontró a mi compañera de pesca: todo parecía ser un sábado de relax para él y su familia, hasta que vieron a unos conocidos tratando de enganchar algo. Inmediatamente no dudo en bajarse y preguntar que era, armó la caña de su hijo y trató de traerla, en el segundo tiro la engancha del pasahilo y logra sacarla.

Cuando llega a su casa, me buscan y no dudan en hacerme saber que me esperaban en Copetonas, su casa, para ir a buscar mi equipo.

Fue así, que este fin de semana tuve la alegría que conocerlos, personas nobles, sencillas, que no dudaron de abrirme la puerta de su hogar para recibirme, intercambiar ideas de lo que le habrá pasado a la morocha un mes en el mar y de irme con la promesa de compartir un día de pesca.

En momentos como este me parece importante compartir que existen personas como el negro Abálsamo y su familia, personas de grandes valores”, finaliza.

Fotos: Facebook

Volver