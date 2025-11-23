Por la ola importadora, Essen suspende al 10% de su personal

La marca Essen, emblema de la industria metalúrgica argentina desde 1954, despidió 30 empleados de su planta en Venado Tuerto, y avanza con piezas importadas provenientes de China.

Los despidos representan una reducción del 10%, lo que se vincula con la paralización de una parte de la producción propia.

La compañía va reemplazando ya más del 40% de su fabricación nacional por piezas importadas y esta tendencia preocupa a sus trabajadores.

La desaceleración del consumo y el avance de las importaciones están generando este impacto profundo en la industria nacional. En este contexto, Essen tomó una decisión que encendió las alarmas gremiales.

De acuerdo con información de la Agencia Noticias Argentinas, la compañía inició un proceso de reemplazo parcial de su producción local por artículos terminados importados. Este cambio en la estructura productiva derivó en una reducción del 10% de su plantilla.

El conflicto se profundizó cuando la empresa resolvió sustituir cerca del 45% de su manufactura nacional con componentes provenientes de China. La medida, combinada con la fuerte caída de la demanda interna, provocó la paralización de varias áreas de producción.

