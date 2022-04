¿La idea de crear un municipio urbano en Claromecó, aún persiste?

20 abril, 2022 Leido: 3

Monte Hermoso, localidad turística que era integrante del partido de Coronel Dorrego se independizó y creó un municipio urbano en la década del 70. Dorrego no quería perder su principal potencial turístico, pero la voluntad y la impronta política de los montehermoseños fue más fuerte.

Se logró que la Provincia de Buenos Aires diera lugar a que cortara los lazos con el distrito al cual pertenecía y crearon un municipio urbano que hoy es pujante y punto clave en las playas del sur de la Provincia de Buenos Aires.

Manejan su presupuesto, tienen sus recursos y con el correr del tiempo optimizaron la salud, seguridad y educación entre las actividades primordiales para ofrecer un gobierno serio y responsable a la comunidad, con la meta puesta en el mejoramiento constante de la presencia de la ciudad, con acciones directas sobre el urbanismo y los servicios turísticos.

En su momento hubo un movimiento en Claromecó que proponía el intento de independizarse de Tres Arroyos, lo que no es demasiado fácil, teniendo en cuenta que el recurso económico para el sustento, no podría lograrse de manera autónoma, si no se toma un área importante geográfica, que al menos pretenda incorporar campos que tributen la tasa rural.

No es sencillo. Y parece que los ánimos no se revitalizaron en este sentido. Pero en las últimas horas circuló una fotografía de un móvil de la patrulla urbana que depende del Organismo Descentralizado con una leyenda llamativa: “Municipio Claromecó”. ¿Será un llamado a quitarle el polvo a la vieja idea de transformar el pueblo en un municipio??

Volver