La importancia de la vacunación antigripal en niños y adultos

8 mayo, 2024

El Dr. Gabriel Guerra fue consultado por LU 24 sobre la relevancia que tiene la vacunación antigripal para de prevenir fundamentalmente las infecciones respiratorias, teniendo en cuenta el cambio de clima que se produce en la época invernal.

El profesional dijo en tal sentido que “Tres Arroyos tiene una visión muy importante a la vacunación, sobre todo en esta época más allá de la que se da a la población infantil, y como estamos comenzando en esta época invernal, donde hay un aumento de la incidencia de las patologías respiratorias, la incidencia de la vacunación, es importante, y una cuestión para nosotros los pediatras que se suma en los últimos tiempos es la vacuna contra el virus que produce la bronquiolitis que se aplica a la mujer embarazada con una gesta de entre 32 y 36, 6 semanas para generar anticuerpos a través de la madre al recién nacido, y que esté cubierto al menos durante los primeros seis meses”.

El médico sostuvo que “hasta el momento se han aplicado más de 4000 dosis, y nosotros tenemos una previsión de 11.000 vacunas, por lo que recomiendo a la población que se acerque, sobre todo a los niños de 6 meses hasta 2 años y en adultos mayores de 65 y en el resto de la franja etaria, es decir desde los 2 hasta los 65 años, todos aquellos que tengan alguna patología que implique que una infección respiratoria pueda generar mayor riesgo”.

“A la vacuna de 6 meses a 2 años y mayores de 65 se accede directamente a la vacunación y de los 2 años a los 65 con una orden médica que explique el motivo de aplicación de esta vacuna” relató.

“Lo de la vacuna de Astra Zéneca no debe ser preocupante”

Respecto a las novedades difundidas respecto a la vacuna de Astra Zéneca por sus posibles efectos adversos, dijo que “siempre fue seguida y estudiada por la posibilidad de fenómenos trombo embólicos y secuestro de plaquetas, y luego de 4 años se encontró esta incidencia de fenómenos.

“Nosotros no estamos aplicando la vacuna de Astra Zéneca, desde el momento en que se hizo la campaña masiva, y el retiro que hace hoy el laboratorio es porque no tiene los suficientes insumos para fabricarla, por lo que deciden no hacer la inversión para seguir produciéndola”.

Sobre los posibles fenómenos de trombosis, Guerra dijo que “podrían afectar a la parte pulmonar y en manera más rara a la relación con accidentes cerebro vasculares”.

