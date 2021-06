La importancia de tener la carrera de enfermería en Tres Arroyos para afrontar la pandemia

Mabel Elías es la Coordinadora de la Carrera de Enfermería que se dicta en el CRESTA, y comentó en LU24 sobre la importancia de el dictado de ésta carrera, que está en la oferta académica desde el año 2005, y que le ha permitido a todos sus egresados ingresar al sistema de salud de la ciudad, dónde hoy por hoy, está el frente de batalla más importante a causa del COVID 19.

“Todos los egresados que están trabajando en el Hospital, son de las últimas dos carreras, están trabajando en el servicio de emergencias, en la sala de terapia, en el servicio de Covid 1 y Covid 2 y también en las salas de clínicas y cirugías” destacó Elías y comentó que durante el 2020 el número de inscriptos a la carrera fue importante, pero “con motivo de la pandemia no comenzaron sus estudios y con los mismos inscriptos del 2020 empezamos esta año, que se redujeron a la mitad, de los 200 quedaron 100 que comenzaron la carrera”.

Asimismo, se refirió a que “se sigue reclamando por mayor número de enfermeros, porque obviamente la atención se complejiza más, y la necesidad del rol de enfermero es tan importante, tanto en calidad como en cantidad de recursos humanos, porque si no es imposible brindar el cuidado que se requiere” por lo que es de vital importancia contar con los profesionales capacitados y más en un contexto como el que se atraviesa.

En cuanto al dictado de la carrera hoy por hoy, la coordinadora explicó que se están llevando a cabo las cursadas por Zoom y “las plataformas que adquirió CRESTA”, y en ese sentido comentó que “no es lo ideal esto de la virtualidad, pero ha sido todo muy operativo y ágil, la verdad es que nos sentimos cómodos, pese a esto que nos falta del vínculo”. “En realidad con enfermería es muy esencial la presencialidad pero de todas maneras agradezco al equipo de CRESTA por todo lo que ha puesto para que este año de formación sea posible” sostuvo Elías.

Además, Mabel Elías, resaltó el orgullo que genera que los egresados de una carrera dictada localmente sean hoy los que están al frente de ésta batalla “es un orgullo ver cómo ha crecido enfermería, con qué compromiso y con qué responsabilidad han tomado su rol” y además destacó “en casi todos los servicios hay un docente de la carrera de enfermería”.

“Ese compromiso de atender al otro, estando súper expuestos desde lo biológico, desde lo emocional, con esa posibilidad de contagiarse en ese momento de pandemia, que nos ha tocado tan impensado e inesperado” expresó y agregó “no tengo más que palabras de orgullo y de agradecimiento”.

Para finalizar, la Coordinadora de la Carrera, reflexionó “¿si no hubiesen estado, qué hubiese pasado?” y añadió “por suerte tuvimos estas dos últimas carreras, con este grupo importante de egresados, que realmente todos tuvieron la posibilidad de trabajar y que la institución tuvo la posibilidad de tomarlos y contar con ellos en esta pandemia”.

