La importancia del control de los lunares para evitar el cáncer

24 mayo, 2024

El dermatólogo Federico Blanco habló sobre el cuidado de los lunares ya que pueden transformarse en melanoma, “una lesión oscura de la piel y puede parecerse a una mancha, o un lunar normal que se va deformando y transformando en el melanoma”, según explicó a través de LU 24.

“El trabajo de un profesional se inicia con la observación de esa lesión con una lupa muy potente y muy buena luz, para determinar la existencia del mismo, la que tiene varios patrones distintos a un lunar común, y luego se realiza una biopsia”, agregó.

“Hay una predisposición genética, pero obviamente el sol es el gran productor de esta lesión; una persona que tiene predisposición para que se forme el melanoma, tiene un 50 por ciento más de probabilidades; se da en la zona del tronco en el hombre, lo que es espalda tórax o abdomen y en la mujer en las piernas; yo he visto más en hombres que en mujeres, también puede darse en el rostro, o plantas de los pies y las palmas de la mano, lo que es más difícil; hay melanomas que no tienen color, pueden ser rosados o claros” describió Blanco.

“Si se encuentra a tiempo se puede tratar, dependiendo del grado y la profundidad, puede estar localizado, pero si llega al torrente sanguíneo ahí puede producir metástasis; lo importante es el control, lograr que no se deforme, no cambie de tamaño o no crezca. El paciente debe controlarse cada seis meses, cuidarse del sol y tener contacto con el dermatólogo constantemente”

