La indiscutible mano y gestión conjunta de “Cuto” Moreno y Carlos Sánchez

15 enero, 2023

Calidad y cantidad. Dos cuestiones que deben tenerse en cuenta en el ejercicio de la Política.

Tres Arroyos es un distrito que para el Estado puede significar una gran alcancía, una fuente de recaudación muy importante.

El campo, la industria, los servicios, el comercio, tributan de una manera tal que tanto la Nación, la Provincia y el Municipio tienen buenas posibilidades de administrar los recursos de la mejor forma.

Las obras públicas no las realiza el Estado. La Plata no sale de los bolsillos ni del Presidente, ni del Gobernador ni del Intendente.

Sale de los nuestros, de los que directa o indirectamente tributamos, por lo tanto los funcionarios deben demostrar la mejor capacidad de gestión para que el dinero vuelva al pueblo en obras. Mucho más que un slogan.

Por lo tanto, nuestros políticos deben cristalizar el anhelo, y así lo han hecho, dos en especial, con inigualable capacidad de gestión.

Una dupla que no habla de color partidario le ha dado lo mejor a Tres Arroyos en los últimos 20 años. Pese a quien le pese. Carlos “Cuto” Moreno y Carlos Sánchez.

Tres Arroyos es un municipio de servicios, no de obras. Las obras hay que gestionarlas. Y nadie puede negar que el trabajo conjunto de ambos funcionarios, desde el 2003 cuando Néstor Kirchner asumió la presidencia de la nación y Carlos Sánchez la intendencia, fue impecable. Lleno de críticas, de cuestionamientos y también de algún elogio que otro, pero las obras vinieron y se disfrutan.

La voz popular dice: hicieron lo que debían hacer. Pero no en todos lados se puede. No en todas partes hay respuesta cuando se plantea la inversión a partir del indiscutido aporte de los vecinos y contribuyentes en general.

“Cuto” y Sánchez hicieron la dupla perfecta. Y puede demostrarse que no tuvo sentido electoral, porque el beneficio fue para la ciudadanía sin discriminar.

1.000 viviendas, la ruta a Reta, el primer tramo de la 72, el camino de cintura, las cloacas de olimpo y otros barrios, 300 cuadras de pavimento en la ciudad cabecera y localidades, alumbrado público, escuelas de todos los niveles, promoción del Parque Industrial donde trabajan 3000 personas, el polo de desarrollo tecnológico, el polo educativo, la ruta 73, las rotondas de El Pescado y de la 72 en el acceso a San Francisco de Bellocq, las imparables obras de mejoramiento para el Hospital, ambulancias, maquinarias viales, créditos para emprendedores, patrulleros, recategorización policial con nuevas dependencias y material de trabajo, y la mega obra de agua corriente próxima a terminarse. El polildeportivo, el Centro de Capacitación laboral, el Conservatorio de Musica. El pavimento de todas las avenidas hasta el camino de cintura. Líneas de alta tensión para asegurar la energía en Claromecó, Reta, San Francisco de Bellocq y Orense.

Todas las obras, proyectadas, ejecutadas y ya disfrutadas, tienen algún sello y firma de la gestión de Carlos Moreno y Carlos Sánchez.

No ha habido en la historia del distrito dos funcionarios que coincidentemente fueron elegidos por el Pueblo que hayan gestionado y logrado tanto para el partido. Sin desmerecer otros que aportaron, pero en cantidad y calidad, no tienen comparativo. Tal vez muchos piensen que este escrito es adulón, pero entendemos nosotros que es justo.

