La inflación de marzo fue de 3,4%. El acumulado del 2026 es del 9,4%

14 abril, 2026 0

La inflación de marzo fue de 3,4% ciento, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El salto implica un 0,5 puntos respecto al 2,9% que había marcado en febrero y el acumulado en lo que va del 2026 trepó al 9,4%, lo que complica las metas inflacionarias pactadas con el FMI. Además, la secuencia muestra una continuidad de 10 meses de aceleración consecutiva.

El ministro de Economía Luis Caputo intentó amortiguar el impacto y atribuyó la situación exclusivamente a la situación de la guerra en Oriente Medio y prometió 18 meses de recuperación.

En tanto el presidente Javier Milei reconoció las dificultades: “El dato es malo. El dato no nos gusta ya que la inflación nos repugna. Sin embargo, hay elementos duros que nos permiten explicar lo que ha pasado y especialmente esperar que a futuro la inflación retorne a su sendero decreciente. VLLC!” indicó.

Los rubros con mayores incrementos

De acuerdo con lo informado por el INDEC, el rubro que pegó un brusco aumento fue Educación: registró un alza de 12,1% en el reinicio de la actividad escolar.

Por encima del promedio también se ubicaron Transporte, con un 4,1% y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles con un 3,7% de incremento.

Recreación y Cultura mostró un aumento del 3,4%, igualando a la inflación general y al rubro de Alimentos y bebidas no alcohólicas.

En tanto, Prendas de vestir y calzado tuvo una suba de 3,1% y Comunicaciones registró un incremento de 2,9%.

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