La inflación de septiembre fue del 2,1%. Acumuló 22% en lo que va del año

14 octubre, 2025

La inflación tuvo una leve aceleración en septiembre: fue, en general, del 2,1% y para los alimentos del 1,9%, según el Indec. Con este dato, la variación para los últimos doce meses fue de 31,8% y acumuló 22% en lo que va del 2025.

Luego de la elección en la provincia de Buenos Aires, con la derrota por 13 puntos porcentuales de La Libertad Avanza (LLA), La suba del dólar oficial tocó el techo, por lo que se temía del traspaso a precios.

Tanto para octubre como para noviembre, las consultoras privadas estiman que se mantendrá el mismo índice inflacionario.

