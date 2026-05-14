La inflación desaceleró y en abril fue del 2,6%

14 mayo, 2026 0

La inflación en abril se desaceleró y el INDEC arrojó una cifra del 2,6% un número que muestra una mejora pero que sigue en niveles altos.

Los porcentajes en el primer cuatrimestre del 2026 son del 12,3% y ya superaron la meta del 10,1% anual proyectada por el gobierno de Javier Milei en el Presupuesto 2026. En tanto, el acumulado en un año se ubica en el 32,4%

El rubro de mayor aumento de abril fue Transporte (4,4%), seguido por Educación (4,2%), otro de los sectores sensiblemente ubicados por encima del promedio.

Le siguieron Comunicaciones con 4,1%, Vivienda, agua y electricidad con 3,5%, prendas de vestir y calzado con 3,2%

Los dos rubros que registraron las menores variaciones a nivel nacional en abril fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas (1,5%) y Recreación y cultura (1%).

En Gran Buenos Aires la inflación fue más alta que el promedio al alcanzar un 2,8%.

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