La Inspectora Jefe Distrital Noelia Gervasio y el inicio del Ciclo Lectivo 2023

23 febrero, 2023

Noelia Gervasio, Inspectora Jefe Distrital habló con LU 24 para referirse al inicio este 1 de marzo del Ciclo Lectivo 2023, el que tendrá 190 días de clases, finalizando el 26 de diciembre.

“Estamos trabajando ya contando los días para el inicio de clases, contentos porque vamos a tener un año con muchas novedades y propuestas interesantes para llevar adelante, con mucho trabajo”, afirmó.

“Está previsto el inicio el 1 de marzo en todos los niveles por lo que nos estamos organizando con el trabajo de profesionales, directivos e inspectores, para planificar el año de trabajo, teniendo en cuenta las propuestas y objetivos; el mes de febrero es para organizarse”, agregó.

Secundaria 9: “La novedad más importante”

“Vamos a tener la novedad más importante que la comunidad ya conoce: la inauguración de la Secundaria 9, esperada durante tantos años, ya llegó el mobiliario, lo que nos pone muy contentos, porque la escuela lo viene esperando tanto docentes como estudiantes se merecen este nuevo edificio. La inauguración formal no tiene fecha, seguramente será en los primeros días del mes de marzo pero los chicos ya ingresarán junto a sus docentes cursando y trabajando a partir del primero de marzo. Estamos esperando la confirmación por la llegada de autoridades provinciales y locales”, relató Gervasio.

“Hay mucho por delante para llevar a cabo, confío en quienes me acompañan”

La Inspectora Jefe manifestó respecto a la confirmación en el cargo que ocupara interinamente, que “desde septiembre me hice cargo interinamente del cargo y confirmada hace unos días, es una responsabilidad inmensa, hay mucho por delante, con muchas propuestas para llevar a cabo, lo tomo como un desafío personal y profesional, estoy agradecida y contenta que me hayan dado esta oportunidad de trabajar por el distrito, sé que cuento con un equipo de trabajo que vamos a traccionar juntos para esta tarea, no estoy sola, confío en quienes me acompañan”.

