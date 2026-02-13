La intendenta de Chaves, Lucia Gómez, participó de la conferencia de Kicillof en Necochea

La intendenta de Adolfo Gonzales Chaves, Lucía Gómez, participó este jueves en Necochea de una nueva Conferencia de Verano encabezada por el gobernador Axel Kicillof, junto a ministros provinciales e intendentes de la región.

La jefa comunal asistió acompañada por la directora de Producción, Juliana Dekker, y por representantes de la Liga de Comercio e Industria de Adolfo Gonzales Chaves, José Raimondi y Juan Manso, en el marco del trabajo articulado para el desarrollo productivo y comercial.

Durante el encuentro, el Gobernador compartió un diagnóstico sobre la temporada turística y el impacto de la situación económica nacional en los destinos bonaerenses, con una baja en el consumo y en la cantidad de visitantes.

En ese marco, se anunció una inversión de $31.000 millones para la construcción de la nueva Estación Transformadora de Quequén, una obra estratégica que permitirá fortalecer la infraestructura energética del puerto y de toda la región, impulsando el desarrollo productivo, industrial, turístico y comercial.

La participación de la intendenta Lucía Gómez reafirma el compromiso de Adolfo Gonzales Chaves de sostener el trabajo articulado con la Provincia, acompañando políticas que promueven la producción, el empleo y el desarrollo regional.

El encuentro contó con la presencia de autoridades provinciales, legisladores e intendentes de distintos distritos bonaerenses.

