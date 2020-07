La intendenta de Quilmes Mayra Mendoza tiene coronavirus

El Municipio de Quilmes informó este sábado que la intendenta Mayra Mendoza dio positivo de COVID 19. La funcionaria había quedado aislada este viernes por la mañana en forma preventiva después de que el jueves le confirmaran que una asistente con quien tiene contacto estrecho y diario dio positivo de COVID-19.



Según el comunicado oficial, la dirigente del Frente de Todos se encuentra en buen estado de salud y quedará cumpliendo el aislamiento, tal como lo indica el protocolo sanitario.

“Como dijimos en más de una oportunidad, el virus no es culpa de nadie y cuidarnos es tarea de todos. Voy a mantenerme aislada durante un tiempo como indica el protocolo sanitario. Mientras tanto seguiremos trabajando desde casa por el bienestar de los vecinos y vecinas de Quilmes”, dijo.

Mendoza se realizó el hisopado cuando comenzó a sentir los primeros síntomas. Sin embargo, aseguró que se “siente bien”. De hecho, no se tomará licencia y continuará dirigiendo el municipio desde su casa.

Por otra parte, el jefe de Gabinete, Alejandro Gandulfo; los secretarios Cecilia Soler, Alejandra Pietro, Alberto de Fazio, Ángel García y Claudio Carbone; y otros colaboradores cercanos tendrán que mantener aislamiento preventivo durante dos semanas ya que forman parte de sus contactos estrechos.

Si bien Mendoza estuvo reunida este martes con Axel Kicillof y los intendentes peronistas de la tercera sección, allegados al gobernador señalaron que el gobernador no se realizará el test debido a que la reunión fue 48 horas antes y ninguno presentaba síntomas.

Es la segunda vez que la intendenta de Quilmes es aislada por activación del protocolo sanitario. La primera vez fue el 18 de mayo, tras visitar las obras del Hospital Iriarte cuyo director, Daniel Abarquero, y otros médicos habían dado positivo justo después de esa recorrida. En ese caso, dijeron en su entorno, se sometió al hisopado que dio negativo. Lo mismo hizo el ministro de Salud de la provincia Daniel Gollán.

