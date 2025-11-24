La jornada Educar en Igualdad se extiende hasta este miércoles en Claromecó

24 noviembre, 2025

En el espacio Quelaromecó, de la localidad balnearia, se está desarrollando la jornada Educar en Igualdad que durará hasta este miércoles.

La muestra plástica itinerante puede verse entre las 7:00 y las 14:00. Se trata de un proyecto de memoria, sobre víctimas de femicidio en Tres Arroyos.

Este martes se hará una presentación de la muestra y tendrá lugar la instalación artística “Zapatos Rojos”, de alumnos de 5º y 6º de la Escuela Nº 10 de Claromecó.

Actividades para la comunidad:

17:00 Apertura y presentación de la muestra

A cargo de la Mesa Intersectorial de Mujeres, Género y Diversidad, junto a artistas locales.

17:00 a 20:30 Instalación artística “ZAPATOS ROJOS”

Talleres de reflexión para la identificación y prevención de la violencia de género

17:30 Taller para el grupo FAROS e infancias de 10 a 14 años.

19:30 Taller para el CENS y personas adultas de la comunidad.

