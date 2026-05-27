La JR de San Cayetano participó del Congreso Nacional Región Centro

27 mayo, 2026 0

La Juventud Radical de San Cayetano participó del Congreso Nacional de la Región Centro realizado en la ciudad de Tandil, un encuentro que reunió a cientos de jóvenes dirigentes y militantes radicales de distintos puntos del país con el objetivo de debatir ideas, formar opiniones críticas, fortalecer la participación política y construir propuestas para el futuro de la Argentina.

Durante las jornadas desarrolladas los días 23 y 24 de mayo, la delegación sancayetanense formó parte de distintas actividades, paneles y espacios de formación política impulsados por la Juventud Radical Nacional.

El cronograma del congreso incluyó paneles sobre “Gobierno y Democracia en el siglo XXI”, “Campo e Industrias: tensiones y desafíos de la política nacional” y “A encarar una campaña electoral”.

Además, se realizaron paneles simultáneos vinculados a problemáticas juveniles y salud mental, educación, proyectos para la Región Centro y comunicación política.

La apertura del encuentro contó con la participación del intendente de Tandil, Miguel Ángel Lunghi, quien brindó un mensaje dirigido a los jóvenes militantes.

También participó el presidente de la Juventud Radical Nacional, Nahuel Breglia, quien acompañó el desarrollo de las actividades.

Desde la Juventud Radical local destacaron que “fue una experiencia muy enriquecedora, que nos permitió intercambiar miradas, aprender de otras realidades y seguir fortaleciendo nuestro compromiso militante”.

La participación en este congreso representa una nueva instancia de conocimiento político, consolidando el compromiso con la comunidad y con la construcción de un futuro con más participación, diálogo y oportunidades para los jóvenes.

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