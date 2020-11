La juarense Ana Arlan Cabrera y su pasión de correr en karting

13 noviembre, 2020 Leido: 6

La joven juarense Ana Arlan Cabrera, de 19 años, es piloto de karting y habló con LU 24 sobre su pasión.

Contó que comenzó “después de mi cumpleaños de 15”. En este sentido, dijo que “nunca se me había ocurrido, aunque era admiradora, fan número 1, de los hijos de una amiga de mamá, Marcela Ferreyra, que corren en auto. Yo decía algún día por ahí me puedo subir”.

“De chica era hiperactiva, pasé por todos los deportes: patín, voley, fútbol, hockey. Y un día Marce le dice a mamá que se había abierto una escuelita de karting: ´por ahí a Anita le va bien, le gusta y sigue, ya que está tan entusiasmada´”. Así fue que practicó durante seis y meses y se decidió a comenzar.

Recordó que su primer karting, modelo 98, fue vendido por la familia para poder afrontar los gastos de su soñada fiesta de 15 años. No obstante, para su mayor sorpresa, le regalaron otro en medio de la celebración. “Habíamos estado hablando de la posibilidad de que tocara alguna banda para que la gente bailara y se divirtiera, y cuando a las 4 de la mañana me dicen que me van a vendar los ojos porque me van a dar un regalo pensé acá salen tocando Los Totora o Ráfaga. Cuando lo vi no sabía si llorar o reírme”. La emoción fue tan fuerte que a las 8 de la mañana en vez de querer abrir los regalos que le habían hecho pretendía ir a probar el karting al circuito.

Ana participa en las competencias de APPK y AKTS -sus padres son dirigentes de esta Asociación-. Por la pandemia, las competencias se detuvieron. “Yo arranqué mi primer año de facultad de la carrera de Derecho en Azul y la idea es no dejarla porque es una actividad que compartimos en familia”, concluyó.

Volver