La jueza Baquedano fue designada en San Nicolás: “dejaré de recorrer la Provincia cuando me jubile”

Tras desempeñarse como jueza suplente en tribunales criminales de Bahía Blanca y Tres Arroyos, como magistrada en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil a nivel local y subrogando actualmente al doctor Rafael Oleaga en Garantías, la doctora María Elena Baquedano acaba de ser designada en un nuevo Tribunal Oral Criminal de San Nicolás y es inminente su partida de esta ciudad. Devota de la Virgen de San Nicolás, se había inscripto para concursar un cargo en el TOC a crearse en esa ciudad en el 2015, y cuando prácticamente ya había descartado la posibilidad, aún estando en una de las ternas, fue convocada para cumplir con ese rol. “Parece que recién podré dejar de recorrer la Provincia cuando me jubile. Pero el trabajo de juez en el TOC me encanta, entonces dije que sí, que me interesaba”, confió a LU 24.



“El decreto se firmó antes de las vacaciones de invierno, y después viene una cuestión administrativa que, posiblemente por estar ya en el Poder Judicial, sea más sencilla. Estoy contenta, además conozco a uno de los jueces designados para el Tribunal, el doctor López”, indicó Baquedano, quien al mismo tiempo dijo desconocer cuál será el criterio a adoptar por la Corte para los Juzgados de Garantías y de Garantías del Joven en los que hoy se está desempeñando, y que quedarán sin juez, en el primer caso por la suspensión del doctor Rafael Oleaga y en el segundo por la jubilación del doctor Alberto Gallardo.

“No voy a opinar sobre la suspensión del doctor Oleaga, que es de público conocimiento. Pero lo que sí puedo decir es que pedí un sistema de reemplazos para los fines de semana como existe en otros Departamentos Judiciales, porque si no fuera por las licencias que me cubren los jueces del Tribunal Criminal y el juez correccional, no podría moverme ni un minuto de la ciudad. Y uno necesita descansar. Esto es una máquina que no para. Todos los días estamos con preventivas, con audiencias de flagrancia, con sobreseimientos. Hace falta un día para tener la mente en blanco”, sostuvo.

Finalmente, agradeció “el trabajo de los colaboradores que me han tocado en los dos órganos, porque ha sido muy positivo independientemente de que hayan existido discusiones propias de la tarea. Estar en un juzgado de Garantías no es fácil, sobre todo en una época en la que hay tantas presiones sobre la justicia, y eso es justamente lo importante de nuestra actividad: no dejarnos influenciar por la presión mediática a la hora de tomar una resolución”, concluyó.