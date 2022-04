La jueza de la “triple filiación” de un niño salteño habló con la radio: “tenemos que cuidar la infancia”

24 abril, 2022 Leido: 213

Una jueza de Salta le concedió a un nene el derecho a tener dos padres, el biológico y el de crianza. La decisión judicial, histórica en Argentina, tomó notoriedad por una emotiva carta que le entregó la Jueza Ana María Carriquiry al menor, en la cual citó una frase del personaje de Albus Dumbledore a Harry Potter: ‘Un amor tan poderoso como el que tu madre tuvo por ti es algo que deja marcas. No una cicatriz, ni algún otro signo visible… El haber sido amado tan profundamente, aunque esa persona que nos amó no esté, brinda una protección que dura para siempre’. Carriquiry, en diálogo con LU 24, aseguró hoy que “los niños son sujetos de derecho: no podemos pensar que cuando sea grande no se va a acordar…La infancia marca mucho y tenemos que cuidarla, para no tener después un hombre roto”.

La historia comenzó a fines del año pasado, cuando el padre biológico del niño se enteró de la existencia de su hijo poco antes de que la madre muriera. La mujer le había explicado que había posibilidades de que el nene sea suyo, pero como estaba en pareja desde el comienzo del embarazo, el bebé había sido anotado con el apellido del padre de crianza. Por este motivo, el hombre se realizó el ADN, el cual confirmó su paternidad.

Tras la muerte de la madre del menor, el papá biológico pidió la tenencia del nene. Durante las audiencias del juicio por filiación, conoció al padre de crianza, quien le pidió al juzgado que no le quiten a su hijo para que el menor no sufriera también la pérdida de la persona a la cual había conocido como su padre desde su nacimiento.

El padre biológico estuvo de acuerdo en la decisión: “Está bien, si es lo mejor para él; demasiada tristeza se produjo con la muerte de la mamá y por eso quiero el bien de mi hijo y no quiero que se vuelva un trofeo, porque no lo es”.

Ambos padres llegaron al acuerdo para compartir cuidados, alimentación y crianza del niño, que continuó viviendo en la casa del padre de crianza con un régimen de visitas, además de decidir que el nene tuviera los apellidos de ambos hombres.

La “triple filiación” fue concedida en un fallo de la jueza Carriquiry, quien explicó a la radio los pasos previos a su decisión, y describió como clave del proceso el momento de la audiencia en la que, a su ingreso a la sala, el pequeño fue corriendo a los brazos de su papá afectivo. “En ese momento el padre biológico dijo que su decisión era sumar todo lo que beneficie al nene; ambos, tanto el papá biológico como el socioafectivo, tuvieron actitudes de una grandeza muy significativa”.

