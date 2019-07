La jugadora de Club de Pelota, Nirvana Damiani seguirá su carrera en Tucumán

Nirvana Damiani seguirá su carrera basquetbolista en la provincia de Tucumán, LU 24 entrevistó a la talentosa jugadora en Club de Pelota y así lo contó: “surgió la posibilidad de jugar en Tucumán en el Club Lomas, estaban buscando jugadoras y mandé videos y el currículum y quedé. Voy a vivir en San Miguel de Tucumán y el club queda a 20 km, voy a tener que ir y venir en micro. Tomé esta decisión porque la competencia local está un poco estancada, lo económico se puso difícil y con el cambio de zona 4, Competimos en bahia y nos queda lejos también en lo económico”.



“Esto me sirve para adquirir más experiencia al momento de volver. Me dan casa, comida me pagan y solo tengo que jugar básquet y entrenar. También surgió la posibilidad de entrenar una división menor, voy de jugadora y técnica. Me voy a préstamo 120 días con posibilidad de renovar. El torneo de Tucumán lo juegan 12 equipos y arranca en dos semanas, vamos a ver cómo sale”. indicó.

Nirvana dirigirá por última vez a las chicas del Celeste este fin de semana por el torneo local.