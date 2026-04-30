La Justicia cita a testigos a debate oral. Es urgente

30 abril, 2026 1.101

La UFIJ Nro. 16 del Departamento Judicial Bahía Blanca, con sede en Av. Moreno Nro. 503 de Tres Arroyos, a cargo del Dr. Gabriel Iván Lopazzo, en el marco de la causa Nro. 1685, caratulada: “Olivera, Omar Osvaldo y otro s/ Comercialización de estupefacientes propiamente dicha”, hace saber por el presente que se cita y emplaza a Carlos Ariel Martínez, DNI Nro. 29.572.198, y a Matías Ezequiel Lúquez, DNI Nro. 54.597.876, cuyos domicilios actuales se desconocen, a fin de que comparezcan a prestar declaración testimonial en la audiencia de debate oral y público fijada para el día de 6 y 7 de mayo de 2026, a las 9.30 horas, en la sede del Tribunal Oral en lo Criminal Nro. 1, sita en calle 25 de Mayo Nro. 162 de la ciudad de Tres Arroyos.-

Se hace saber a los citados que deberán concurrir munidos de su documento nacional de identidad, bajo apercibimiento – en caso de incomparecencia injustificada- de disponer su conducción por la fuerza pública de conformidad con las facultades conferidas por la normativa procesal vigente, como así también de incurrir en las costas que se causaren, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda.-

Tres Arroyos, 30 de abril de 2026.-

Volver