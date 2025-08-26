La Justicia frenó las 300 cesantías en el INTA y aplicará multas millonarias si Milei no acata

26 agosto, 2025 0

El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín falló a favor de los empleados estatales e interrumpió los pases a disponibilidad en el INTA decretados por el gobierno de Javier Milei luego de la decisión del Congreso de rechazar la restructuración del organismo.

La determinación fue adoptada por la Jueza Martina Frons, tras una nueva presentación de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) contra el “vaciamiento” del Instituto.

El miércoles 20, la Justicia Federal había dictado una cautelar para dejar sin efecto el decreto 462/25 y frenar los pases a disponibilidad en el INTA.

Pero a pesar de ello y de la votación del Senado, el gobierno nacional, publicó la Resolución 1240 del Ministerio de Economía, con el que pasó a disponibilidad a 300 trabajadores del organismo.

“Hoy el Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo N°2 de San Martín se volvió a expedir en favor de ATE, obligando al Gobierno a dar marcha atrás y a pagar una multa de $10.000.000 diarios si no se rectifica” destacó el titular de ATE nacional, Rodolfo Aguiar.

Volver