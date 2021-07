La Justicia ordena a la Municipalidad se abstenga de quitar la concesión a los responsables del Balneario Walter´s de Reta

El Juzgado en lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Bahía Blanca, a cargo del Dr. Agustín López Cóppola, ordenó a la Municipalidad de Tres Arroyos que por el momento y hasta tanto sea resuelta la medida cautelar peticionada, se abstenga de ejecutar el Decreto N° 1346/2021, por el cual el Departamento Ejecutivo deja sin efecto el contrato de concesión del Balneario Walter´s de Reta (Unidad Turística Fiscal Nº7). En este sentido, la medida precautoria indica que se deben mantener las condiciones del contrato de concesión N° 273/2017 que vincula a Celia Elvira Piacquadio respecto de la explotación del balneario.

La familia Pereyra-Piacquadio, que está a cargo del lugar, acudió a la Justicia mencionando que las peticiones efectuadas ante el Municipio en cuanto a evitar ponerle fin a la concesión por presunto incumplimiento no fueron oídas. Asimismo, se presentaron pruebas de las cuestiones que esgrimen escapan a la voluntad de los propietarios: hacen referencia a una calle cerrada, que no se quitó la arena para poder llegar, que no podían acceder con materiales, y, además, aluden a la situación por la que atraviesa el país a causa de la pandemia.

La Municipalidad había establecido tomar posesión del parador el 17 de julio, para el desarme y posterior demolición, como viene sucediendo con distintos balnearios del distrito tresarroyense, al no cumplir con las reformas previstas en el nuevo marco normativo.

