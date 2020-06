La justicia otorgó a un matrimonio la adopción plena de 5 hermanos a través de una video llamada

Un matrimonio recibió días pasados la adopción plena de cinco hermanos a través de una video llamada en plena pandemia.

Matías Cifuentes y su esposa Mariana, recibieron la adopción plena de sus cinco hijos y en diálogo con nuestra emisora: “ha cambiado todo. Llegó la sentencia desde el Juzgado por zoom y avisándonos la grata noticia de que estaba todo y los chicos, ya tienen el apellido Cifuentes y tendrán su DNI. Pertenecen a nuestra familia. Realmente creímos que no se iba a dar en estos tiempos complicados”, relató Matías esta mañana.

Indicó que tienen 16, 13, 11,9 y 8 años. “Cuando los conocimos tenían 6,7, 9, 11 y 14. Cuando uno los conoce tarda muchos años; se les da la guarda y estás con ellos viviendo, pero tenés muchas trabas y limitaciones y esto es todo lo contrario”.

Compartió con nuestra emisora parate de la historia previa: “Somos un matrimonio de 16 años. Mi mujer, había quedado embarazada en el 2010 y perdió el embarazo y después ya nos decidimos a ningún otro tratamiento y decidimos la adaptación. Nos anotamos, hicimos los talleres y esperamos dos años y medio y nunca nos llamaron. Hasta que llamaron de una defensoría. Fuimos pensando que eran dos y eran cinco, que los iban a separar para poder ser adoptados y nos habló de los cinco juntos. Nos contó el juez un pedido de la mayor. Nos fuimos a casa diciendo que no íbamos a poder abarcar desde lo personal, lo económico y el día a día, era insoportable pensar en que los iban a separar; afinando el lápiz para ver si llegábamos y un día al unísono dijimos vamos para adelante y ahí empezó todo”.

Indicó Matías que después de aceptar, a ciegas ante la justicia “es difícil retirarte de esa posición, porque sería complicado para los chicos. Ahí empezó una vinculación de cinco meses, yendo a visitarlos, llamándolos, sacarlos los sábados y dejándolos de nuevo los domingos. Una etapa importante y ellos con otra realidad en el hogar. En el último mes de estos cinco meses, donde dejarlos era un llanto, porque no querían que los dejáramos. En la vinculación, me empezaron a decir papá ellos y los otros chicos del hogar. Hasta me tomaban del pantalón y me decían papá, era muy difícil. Por suerte nos dieron la guarda pre adoptiva y en diciembre del 2018 vinieron a vivir a casa. Durante la cuarentena hicieron un zoom para que ellos dieran el sí definitivo, para estar definitivamente con nosotros y cada uno dio su testimonio de por qué si, fue muy emocionante”.

Por otra parte, Cifuentes indicó que lo unen lazos familiares a nuestro Distrito. Más precisamente con San Mayol. “Tengo algo muy en común con San Mayol. Mi bisabuelo fue fundador de San Mayol. Felipe Mayol Senillosa. Era papá de mi abuela. Conozco porque soy músico y he pasado por Tres Arroyos, mis padres se casaron en la iglesia de ese lugar”, recordó.

